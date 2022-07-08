Dost Abe San’a veda…

Bir dosta veda etmek her zaman zordur. Bugün de benim için gerçekten zor bir gün. Japonya’nın eski başbakanı, Türkiye-Japonya ilişkilerine çok değerli katkılar sunmuş devlet adamı Shinzo Abe, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Japonya için “kara” benim için “kederli” bir gün.

Kişisel hikayemde Japonya’nın yeri çok büyük. 1993-1999 yılları arasında 6 yıl süre ile Hürriyet Gazetesi’nin Tokyo temsilciğini yaptım. Japonya’da geçirdiğim yıllar, bana bu uzak, dost ama gizemli ülkenin kodlarını anlama fırsatı verdi. Japon insanını tanıma şansı sağladı. Bu süreç ve sonrasında yazdığım kitaplarda hep Japonya’yı ve Japon toplumunu anlattım.

Japonya ve Japon toplumu üzerine gözlemlerini anlattığım deneme türündeki 6 kitabımdan sonra, Türkiye-Japonya ilişkilerinde iki önemli kilometre taşı olan Ertuğrul Fırkateyni faciasını anlattığım romanım "Abdülhamit'in Hüzün Gemisi" ve İran-Irak savaşı esnasında Türk Hava Yolları tarafından Tahran'dan kurtarılan 215 Japon vatandaşın hikayesine yer verdiğim "Tahran'dan Kaçış" isimli romanlarımı yazdım. Bu kitaplar Japonca’ya da tercüme edildi.

İşte bu kitaplarım sayesinde tanıştım Shinzo Abe ile.

Yıl 2013..Yer Ankara. Türkiye-Japonya ticari ilişkilerinin masaya yatırıldığı TOBB ve DEİK tarafından organize edilen toplantıya gelmiştim. Davet, değerli büyüğüm Rıfat Hisarcıklıoğlu’ndan gelmişti. Rıfat Ağabey, telefonla aramış, “Erdal, senin kitaplarını Sayın Cumhurbaşkanımız Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye hediye edecek, gelmen lazım” demişti. Adeta uçarak tükettim arabayla İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi. Elimde kitaplarım Rıfat Ağabey’in yanına gittim hemen, “hadi gidiyoruz Erdal” dedi. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Shinzo Abe öğle yemeğine geçmişlerdi. Kitaplarımı Tayyip Bey’e takdim ettim. Tayyip Bey de Shinzo Abe’ye hediye etti. Abe San kitaplarımın sayfalarını çevirip bu iki konunun Türk-Japon toplumlarının arasındaki büyük dostluğun temellerini oluşturduğunu söylerken, merakla sayfalarını çevirdiği kitapları en kısa zamanda okuyacağını belirtmişti. Çok değerli bir andı benim için.

O günün sonrasındaki yıllarda önemli bir döneme girdi Türkiye-Japonya ilişkileri. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un destekleri ve ön ayak olması ile 2019’un Japonya’da Türk Kültürü yılı olarak kutlanmasına karar verildi. Bu süreçte Türkiye’yi tanıtan bir çok etkinlik gerçekleştirildi Japonya’nın farklı şehirlerinde. Akabinde, Tahran’dan Kaçış isimli kitabım senaryolaştırıldı. Tahran’dan kurtarılan 215 Japon yolcudan biri olan Yumi”nin hikayesi “Yuvaya Dönüş” ismiyle beyaz perdeye aktarıldı.

Hem başbakanken hem de hastalığı nedeniyle görevini bıraktıktan sonra, farklı vesilelerle birkaç kez daha bir araya gelme şansım olmuştu dost Abe San ile. Önemli izler bıraktı, hem Japonya’da, hem Türkiye’de hem de benim kişisel tarihimde. Allah rahmet eylesin, huzur içinde uyusun. Türkiye onu hiç unutmayacak.