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Dönmez: Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay erteleyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin, "Arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. Şu anda 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay erteleyeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. 

"10 yıllık arıza 1 günde oluştu"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sahada direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan 653 teknik personelimiz var. Sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay erteleyeceğiz.

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