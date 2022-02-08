Dönmez: Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay erteleyeceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin, "Arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. Şu anda 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay erteleyeceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.
"10 yıllık arıza 1 günde oluştu"
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sahada direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan 653 teknik personelimiz var. Sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Elektrik faturalarının tahsilatını 1 ay erteleyeceğiz.
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