Dönemin valisine hapis cezası verildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dönemin Valisi Tanılır'ın da aralarında olduğu 3 kişi, görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Dava, 24 Mayıs 2019'da başlamıştı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nde görüldü. Sanıklar bugünkü duruşmada son savunmalarını yaptı.
Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.
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