Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: Mırmır ve Mira

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ilgi çeken gölün maskotları "Mırmır" ile "Mira" da Çıldır'a renk katıyor.

Balık lokantası sahibi Atalay Uzunkaya tarafından 4 yıl önce sahiplenilen sevimli kediler, kış mevsiminde donan Çıldır Gölü'nü görmeye gelenlere eşlik ederek göl üzerinde gezmenin keyfini sürüyor.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mırmır" ile "Mira"nın son yıllarda Çıldır Gölü'nde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgeye gelenlerin sevimli kedilerle yakından ilgilendiğini ifade eden Uzunkaya, "Göl donmaya başladığında Mırmır ve Mira ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor, hoşuna gidiyor. Buraya bir daha gelenler sürekli onları soruyor." diye konuştu.