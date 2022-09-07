Domates ihracatı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre domates, "ihracı kayda bağlı mallar listesine" eklendi.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre, "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60'ıncı sıra olarak domatesler, (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), (salça) eklenmiştir." ifadesi yer aldı.