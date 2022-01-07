Dolar/TL 13,80 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 13,8380'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 13,7980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 değer kazanarak 15,6170'ten, sterlin/TL yüzde 0,15 düşüşle 18,6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olması nedeniyle, olası beklentilerden uzak gerçekleşmelerde döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.