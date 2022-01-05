Dolar/TL 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 artışla 13,4225'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,4400 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 değer kazanarak 15,1880'den, sterlin/TL yüzde 0,21 yükselişle 18,1910'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1300'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle küresel dolar talebinin arttığını belirtti.

Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, faiz artışının zamanına ilişkin beklentilerin değişmesi halinde piyasalarda oynaklığın da artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri takvimi bulunduğunu kaydederek, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini söyledi.