Doların gözü enflasyonda

Dolar kuru geçen hafta 8.45'tan başlayıp hafta ortasında 8.15'i gördükten sonra 8.30'dan kapandı. ABD ile ilişkilere yönelik endişelerden kaynaklı yükselişin ardından Fed kararı ve TCMB enflasyon raporu izlenmişti.

3 Mayıs haftasında ise yurt içi veriler öne çıkıyor. Piyasalarda önce bugün TÜİK'in tüketici enflasyonu, ardından TCMB'nin faiz kararı izlenecek.

Anketlere göre yüzde 16.19 olan TÜFE'nin nisan ayında yıllık 17.3'e yükselmesi bekleniyor. Geçen toplantıyı pas geçen TCMB'nin ise bu toplantıda ne yapacağı merak konusu.

3 Mayıs günü dolar/TL 8.2929 seviyesinden işlem görüyor.