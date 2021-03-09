Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar, ABD tahvilleri kaynaklı yükselişini sürdürürken TL negatif ayrışarak cuma günkü kapanışlar itibarıyla yüzde 2.9'luk kayıp yaşayarak başı çekti. 7.50 TL'den 9 Mart sabahı 7.75 üzerine çıkan kur sonrası TCMB'nin gelecek hafta yapacağı toplantıda 100 baz puanlık artışı bazı yabancı kurumlar yukarı yönlü olarak revize etti.

Doların küresel çapta değer kazanışı, ABD tahvillerindeki yükselişl ve enflasyon beklentisinin artmasıyla başlayan yükselişini kademeli olarak sürdürüyor.

Goldman Sachs ve Societe Generale yıl sonu ABD tahvil faizi beklentisini yüzde 2'nin üzerine çekerken dolar endeksi dün son 14 haftanın en yükseğine çıkarak 92 puanı aştı. Piyasalarda bu gelişmeler ışığında gelişen ülke kurlarında kayıplar derinleşirken Türk Lirası ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2.9 değer kaybıyla negatif ayrıştı.

8 Mart haftasına 7.50'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 9 Mart sabahı 7.75 üzerinde işlem görüyor. Bir ara 290'a kadar CDS ise yeniden 330 üzerinde.