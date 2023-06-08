Dolarda yeni zirve! Altın da yükselişte

Kurlarda seçim sonrası başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. Dolar/TL 23,40, Euro/TL ise 25.70'nin üzerine çıkarak ile yeni tarihi zirvelerini gördü.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17.2'lik yükseliş yaşanmış oldu.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 23,3203 lira

Euro 25,7154 lira

Sterlin 29,8961 lira

Dolardaki yükselişten destek altın altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 1458 TL'den başladı