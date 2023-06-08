Dolarda yeni zirve! Altın da yükselişte
Dolar sabah saatlerinde 23.40, Euro ise 25.70 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü. Doların TL karşısındaki seçim sonrası yükselişi yüzde 17'yi buldu.
Kurlarda seçim sonrası başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. Dolar/TL 23,40, Euro/TL ise 25.70'nin üzerine çıkarak ile yeni tarihi zirvelerini gördü.
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17.2'lik yükseliş yaşanmış oldu.
Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:
Dolar 23,3203 lira
Euro 25,7154 lira
Sterlin 29,8961 lira
Dolardaki yükselişten destek altın altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 1458 TL'den başladı
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