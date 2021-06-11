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Dolarda son durum

Dün yaşanan sert düşüşün ardından dolar haftanın son işlem gününe 8.42'den başladı.

Dün dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolar/TL 8.58'den 8.42'ye geriledi. Bu düşüşte ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri etkili oldu.

ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile 13 yılın zirvesine çıktı. Yakın zamana kadar yükselen enflasyon faiz artırımına neden olabileceği için TL'de değer kaybına neden olabilirdi. Ancak Fed ekonomik toparlanmayla beraber enflasyondaki artışın geçici olacağını düşünüyor. Dün açıklanan veriler de Fed'in bu görüşünü destekler nitelikte geldi.

TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

Bunun sonucu olarak ABD'de tahvil getirileri son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenmesine yol açtı.

Dolar haftanın son işlem gününe 8.42'den başladı.

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