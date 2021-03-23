AjansHaber.com.tr Ekonomi Dolarda son durum

Dolarda son durum

Merkez Bankası'dan görev değişimi sonrası dalgalanmalar yaşayan dolar/TL yeni güne 7.86'dan başladı.

Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından dolar/TL düşük hacimli piyasada pazar gecesi 8.47'ye kadar yükseldi. Dün ise kurda büyük dalgalanmalar yaşandı.

Dolar/TL dün önce 7.70'e kadar geriledi, ardından 7.95'e yükseldi. Akşam saatlerinde ise 7.80-7.85 aralığında hareket etti.

Dolar salı gününe ise 7.86 liradan başladı.

Bugün yurt içinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Kurun seyrinde ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın verebileceği mesajlar etkili olabilir.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AK Parti'den 'Merkez Bankası' açıklaması
Başkan Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti!
Borsa'dan yatırımcılara uyarı
9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti
Demirkapı Tüneli 2022 sonunda hizmete girecek
Naci Ağbal'dan yeni açıklama
Gece çektikleri döviz operasyonu ellerinde patladı