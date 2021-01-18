Dolarda gözler TCMB'de

TCMB PPK toplantısında yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde. Dolar/TL 18 Ocak günü 7.4728 seviyesinden işlem görüyor. Yarın ise ABD hazinesini devralacak olan Yellen ve Çarşamba günü de Biden'ın konuşması izlenecek.

Dolar kuru, geçen haftayı ABD tahvil faizlerinde yaşanan artış ve dolar endeksindeki yükselişle 7.30 - 7.50 arasında dalgalı seyrederken 7.47 seviyesinden kapanış yapmıştı.

18 Ocak işlem haftasında gözler TCMB'nin perşembe günü yapacağı toplantıda. 2021'in ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası'nın politika faiziyle ilgili kararı izlenecek. Beklentiler TCMB'nin bu kez pas geçmesi yönünde yoğunlaşırken, 100 bp artış bekleyenler azınlıkta.

Merkez Bankası'nın gösterge faizi olan haftalık repo faizi yüzde 17'de, gecelik faiz ise yüzde 18'de. Aynı gün ABD tarım dışı işsizlik verileri de izlenecek. Yarın ABD hazinesini devralacak olan Yellen ve Çarşamba günü de Biden'ın konuşması izlenecek. Haftanın ilk gününde ise bütçe dengesi rakamları öne çıkıyor.

18 Ocak sabahı dolar/TL 7.4728 seviyesinden el değiştiriyor.