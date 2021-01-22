Dolarda düşüş sürüyor!

Dolar kuru hafta boyu 7.45 - 7.50 bandında hareketlendikten sonra Merkez Bankası kararının ardından 7.35 altına dek indi. Euro 9 TL altına geriledi.

Merkez Bankası faizi değiştirmemesine rağmen kurdaki düşüşte beklenenden şahin bir karar metni gelmesi öne çıktı.

Metinde "Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır." ifadeleri öne çıktı.

Haftanın son işlem günü olan 22 Ocak tarihinde dolar 7.37 seviyesinde başlıyor. Piyasalarda önemli bir veri akışı yok, dışarıda PMI verileri öne çıkıyor.