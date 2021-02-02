Dolarda düşüş devam ediyor
Dolar kuru yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Geçen hafta çoğunlukla 7.40 bandında hareket eden dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gevşerken, yeni haftada düşüşünü hızlandırdı. Güne 7.18 lira seviyesinden giriş yapan dolar, 7.11 seviyesine çekilerek zayıf seyrini sürdürdü.
Dolar kuru yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta çoğunlukla 7.40 bandında hareket eden dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gevşerken, yeni haftada düşüşünü hızlandırdı.
Güne 7.18 lira seviyesinden giriş yapan dolar, 7.11 seviyesine çekilerek zayıf seyrini sürdürdü.
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