AjansHaber.com.tr Ekonomi Dolarda düşüş devam ediyor

Dolarda düşüş devam ediyor

Dolar kuru yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Geçen hafta çoğunlukla 7.40 bandında hareket eden dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gevşerken, yeni haftada düşüşünü hızlandırdı. Güne 7.18 lira seviyesinden giriş yapan dolar, 7.11 seviyesine çekilerek zayıf seyrini sürdürdü.

Dolar kuru yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta çoğunlukla 7.40 bandında hareket eden dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gevşerken, yeni haftada düşüşünü hızlandırdı.

Güne 7.18 lira seviyesinden giriş yapan dolar, 7.11 seviyesine çekilerek zayıf seyrini sürdürdü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dolarda düşüş devam ediyor
60 milyar TL kar
Dolar ve altında sert düşüş
Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
MB'den enflasyon mektubu
İhracatta Ocak ayı rekoru kırıldı