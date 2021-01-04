Dolarda düşüş devam ediyor

Geçen yıl en düşük 5,8388 en yüksek 8,5832 seviyelerini gören ve yıllık bazda yüzde 25 değer kazanan dolar/TL, 2020'yi 7,4310'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 7,3941'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 9,0619'dan, sterlin/TL de 10,1212'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda 89,7 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ENFLASYONA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.