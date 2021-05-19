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Dolar yükselişe geçti

Dolar kuru yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dünkü 8.35 kapanışından yukarı yönlü hareketle 8.42'ye geldi.

Dolar/TL, likit olan Türkiye piyasalarının 19 Mayıs nedeniyle kapalı olduğu günde yükselişe geçerek 8.40 seviyesini aştı. Geçtiğimiz bayram haftası sığ piyasada 8.30'lardan 8.50'ye çıkan kur, iç piyasanın açılması ve dolardaki küresel değer kaybıyla birlikte yeniden 8.35'e seviyesine gelmişti.

19 Mayıs günü dolar kuru sığ piyasada 8.42 seviyesinden işlem görüyor.

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