Dolar yükselişe geçti

Dolar/TL, likit olan Türkiye piyasalarının 19 Mayıs nedeniyle kapalı olduğu günde yükselişe geçerek 8.40 seviyesini aştı. Geçtiğimiz bayram haftası sığ piyasada 8.30'lardan 8.50'ye çıkan kur, iç piyasanın açılması ve dolardaki küresel değer kaybıyla birlikte yeniden 8.35'e seviyesine gelmişti.

19 Mayıs günü dolar kuru sığ piyasada 8.42 seviyesinden işlem görüyor.