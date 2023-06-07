Dolar ve Euro tarihi zirvesini gördü!

Seçimlerin ardından piyasalardaki hareketlilik de arttı. Borsa İstanbul, dolar, euro ve altında yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Dolar, euro ve altında bu sabah itibariyle sert bir yükseliş yaşandı. Dolar ve euro, şu saate kadar, TL karşısında yüzde 7'den fazla değer kazandı. Dolar 23 lirayı, euro 25 TL'yi, gram altın ise 1.450 TL'yi test etti.

Dolar dünü (6 Haziran) 21,61'de; Euro ise 23,14'te kapamıştı.