Dolar ve altın yükselişte

Pandemi öncesi %1,6 civarında olan ABD 10 yıllık faizleri, bu yılın başında % 0,95 iken , şu an %1.5'a kadar yükseldi. Bu da neredeyse pandemi öncesindeki seviye demek.

Enflasyon beklentilerini gösteren ABD 10 yıllık breakeven faizi ise %2,15 ile 2018 yılından beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası gelişmekte olan ülkelerin para biriminin değer kaybetmesine neden oldu.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

Piyasalarda dolar kuru güne 7.44 seviyesinden başlarken, EURO ise 9.06'yı gördü.

ALTIN FİYATLARI

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1764 dolar olmasına rağmen dolardaki yükseliş gram altın fiyatlarını 422 TL'ye kadar yükseltti.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi dolar TL kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte güne yukarı yönlü hareketle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 674 lira alış ve 688 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

2.695,86

2.746,95

Yarım Altın

1.343,72

1.377,69

Zinet Altın

2.695,86

2.746,95

14 Ayar Bilezik gramı

231,15

279,11

22 Ayar Bilezik gramı

381,64

410,40