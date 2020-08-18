Dolar rekor seviyeyi zorluyor

Dolar/TL haftaya 7.40’lık rekora çok yakın seviyelerde başlangıç yaptı. Piyasalar Merkez Bankası’ndan gelecek hamlelere kilitlenmiş durumda.

Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının dolar kurunun seyri konusunda belirleyici bir etkiye sahip olacağına dikkat çekiyorlar.

Dolar kuru şu dakikalarda 7.39 seviyesinden işlem görürken Euro/TL ise 8.78 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Merkez Bankası’nın Perşembe günü vereceği faiz kararının yukarı yönlü seyreden doların ateşini düşürüp düşürmeyeceği merak edilirken Doğu Akdeniz’de yaşanacak gelişmelerinde kur üzerinde etkili olması bekleniyor.