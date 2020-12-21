Dolar, mutasyon haberleriyle yükseldi

İngiltere'ye bazı ülkelerin uçuş yasağı uygulamaya başlaması, AB'nin olağanüstü toplanacak olması ve ekonomilerde yeniden kapanma korkusuyla küresel risk iştahı düşerken dolar ve altın fiyatları yükseldi.

İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonun görülmesi piyasaları sarstı.

Londra'da karantina seviyesinin dörde çıkarılması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler İngiltere'den uçuşları durdururken AB de olağanüstü toplanacak.

Ekonomilerde yeniden kapanma ihtimalinin belirmesi nedeniyle piyasalarda risk iştahı düşerken geçen hafta Fed toplantısının ardından 90 puanın altına inerek 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşan dolar endeksi yeni haftaya 90.45'e kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda dolara yönelik talep yeniden artarken dolar/TL de geçen haftaki 7.63 seviyesinden 7.68'e geldi.