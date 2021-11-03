Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, dün piyasaların kapanışına kadar 9,50-9,55 bandında seyrederken akşam saatlerinde yeniden 9,60'ın üzerine çıktı. Kur bu sabah 9,63'lerde seyrediyor.
Euro/TL ise 11,13'ten el değiştiriyor
Yurt içinde enflasyon verilerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı beklenecek.
Ekim enflasyonu için piyasa beklentileri aylık yüzde 2,60 civarı, yıllık 20,18 düzeyinde.
Öte yandan, Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararıyla 120 milyar dolarlık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurması bekleniyor.
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