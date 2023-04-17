Dolar haftaya yükselişle başladı!

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 19,3626'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,3830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 21,3100'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 24,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 101,6 ile önceki kapanışın hemen altında dengelenirken, euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0990'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun devam ettirebileceği endişesinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Dolar/TL paritesinde sınırlı yükseliş korunuyor. Yurt içinde bugün bütçe dengesi verisi takip edilecek. Geçen ay 170,6 milyar dolar olan bütçe açığının Mart'ta 63 milyar dolar oloması bekleniyor. Ayrıca seçimlere az süre kala siyasi haber akışı da yakından takip ediliyor. ABD tarafında ise haftanın son işlem gününde açıklanan perakende satışlar verisi aylık %0,4 azalış beklentisinin altında %1 azalış gösterdi.

Diğer yandan sanayi üretimi verisi de aylık %0,4 ve yıllık %0,53 artış göstererek beklentileri aştı. Hafta boyunca ABD’de veri gündemi sakin. ABD’de açıklanan bilançolar yatırımcıların resesyon algısına dair ipucu vererek Dolar endeksi üzerinde belirleyici olabilir.' denildi.