Dolar haftaya nasıl başladı?

Geride bıraktığımz haftadan bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk iş gününe de yükselişle başladı. Dolar kuru 8,45 seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL ise 10,25 seviyelerinde işlem görüyor.

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye'de Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma dönemi de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki ayrıntıları Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşacaklarını belirtti.

PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.