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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar kurunda dün sabah piyasaların açılmasıyla başlayan dalgalanma sürüyor. Dolar, güne 8,27 lira seviyesinde başladı.

Dolar kurunda dün başlayan yükseliş sürüyor. Haftaya 8,07 liradan başlayan dolar, dün 8,15 liraya kadar yükselirken bugün ise 8,27 lira seviyesinen açıldı.

Küresel piyasalarda Paskalya nedeniyle kısa bir hafta yaşanırken içeride bugün yapılacak TCMB Olağan Genel Kurulu izlenecek.

Dolar Endeksi'nin yatay seyrettiği izlenirken, Türk Lirası ile birlikte en çok değer kaybeden ülke para birimleri Hindistan rupisi ve Endonezya rupisi oldu.

Türkiye'nin risk primi 470 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi ise
yüzde 19,15 seviyesinde.

MERKEZ BANKASI'NDA BİR GÖREV DEĞİŞİMİ DAHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine ise Mustafa Duman atandı.

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