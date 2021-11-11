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Dolar güne rekorla başladı

Dolar güne 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün güne 9.74 liradan başlayan dolar, sabah saatlerinde önce 9.80'i aştı. Öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.87'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.

Bu verinin etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ederken dolar yeni güne de 9.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

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