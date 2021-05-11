Dolar güne nasıl başladı?

Dolar endeksi, beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verileriyle gerilerden Türk Lirası'nda aşağı yönlü bir fiyatlama görünmezken yukarı yönlü bir baskı da hissedilmiyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri mayıs ayı başından bu yana yüzde 6 gerilerken, dolar/TL hareketi 8.20 - 8.30 dar bantta sınırlı.

Küresel piyasalarda bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi izlenecek. Beklentiler enflasyonda yüzde 3.5'a dayanan güçlü bir artışa işaret etse de istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla faizlerdeki düşük düzeyle ekonominin destekleneceğine yönelik beklenti de artıyor. ABD 10 yıllıkların faizi Cuma günü 1.50 altına gerilerken enflasyon beklentileriyle yeniden 1.60'a yaklaşmıştı.

Enflasyon verisiyle birlikte Fed yetkililerin bugün yapacağı konuşmalar ve politika duruşuna yönelik mesajlar da dikkatle takip ediliyor.

11 Mayıs sabahı dolar kuru 8.28'den işlem görüyor. Emtia fiyatları yükselmeye devam ederken gram altın fiyatı 488 TL'de.