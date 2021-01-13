Dolar güne nasıl başladı?

Dün en düşük 7,4259, en yüksek 7,5184 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 10,4 azalışla 7,4572'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 7,4503'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre 9,1024'ten, sterlin/TL de 10,1952'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR ABD'DEKİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.