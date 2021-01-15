Dolar düşüşe geçti

Dolar/TL, geçen haftaki 7.3'lü seviyelerden 7.5'e doğru yükseldikten sonra ABD tahvil getirilerinin yükselişin durması, aşılamanın başlaması ve Biden'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketini açıklamasıyla yeniden 7.35 etrafında işlem görüyor.

Önceki gün Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devam etti.

Piyasada salgını zayıflatacak ya da ortadan kaldırabilecek ölçüde aşılamanın zamanlaması izleniyor.