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Dolar düşüşe geçti

Dolar/TL tahvil faizlerindeki yükselişin durmasıyla aşılamanın başlamasına ek olarak Biden'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketiyle 7.50'lerden 7.40 altına indi. 15 Ocak sabahı dolar 7.36'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, geçen haftaki 7.3'lü seviyelerden 7.5'e doğru yükseldikten sonra ABD tahvil getirilerinin yükselişin durması, aşılamanın başlaması ve Biden'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketini açıklamasıyla yeniden 7.35 etrafında işlem görüyor.

Önceki gün Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devam etti.

Piyasada salgını zayıflatacak ya da ortadan kaldırabilecek ölçüde aşılamanın zamanlaması izleniyor.

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