Dolar aşağı yönlü başladı

6.85 altına inen dolar kuru, küresel piyasalarda yaşanan gelişme sonrası 7.45 üzerine çıkarken aynı zamanda Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişi yaşadı. Büyüme ve enflasyon verilerinin açıklanacağı 1 Mart haftasında ise dolar 7.40 TL altında işlem görerek başladı

Dolar kuru, geçen hafta ABD tahvil faizlerinin 1.60 üzerine yükselmesiyle başlayan küresel dalgada 7.45 üzerine çıkmış ve önceki hafta bulunduğu 6.90 seviyesine nazaran geçen yılın ekim ayından bu yana sert artışını yaşamıştı.

Tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamını olumsuz etkilediği geçen hafta TL, 2021 yılındaki tüm kazanımlarını geri vermiş oldu. Borsa İstanbul da 1433 puanı gördü ve 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısına indi.

1 Mart sabahı, haftanın ilk işlem gününde dolar yönünü aşağı çevirdi ve 7.40 altında işlem görüyor.

Piyasalarda bugün açıklanacak büyüme rakamları ve çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri izlenecek.