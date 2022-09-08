Kraliçe, hastaneye kaldırıldı!
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti." ifadeleri kullandı.
Buckhingam Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
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Yapılan açıklamada "Doktorların Kraliçe'nin sağlık durumu için endişeli olduğu" ifade edildi.
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Buckhingam'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.
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İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.
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