Doğu Perinçek'e suikast düzenleyen İYİ Partili vekil kim?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında çarpıcı bir açıklama yaptı. Perinçek, kendisine suikast girişiminde bulunan ve şu anda da İYİ Parti'de milletvekili olan ismi açıkladı.

Doğu Perinçek bu kişinin İYİ Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu olduğunu söyleyerek, "Musavat Dervişoğlu. 2006 yılı sonunda Muzaffer Tekin komutanımız Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'le birlikte geldi. Biliyor musunuz size suikast hazırlayan kimdir dedi. İsmen bilmiyoruz dedim. O kağıda el yazısıyla yazdı. 21 Mart 2008'de tutuklandığımızda evdeki aramada o kağıdı da buluyorlar. O kağıt Ergenekon dosyasına girdi." dedi.

AKŞENER'E: "DEVLETİN İÇİŞLERİ BAKANI İKEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ KİM ADINA DİNLİYORSUN?"

Sözlerini sürdüren Perinçek, Akşener'e seslendi: "İYİ Parti bir operasyon partisi. Şu anda da Türkiye'ye düzenlenen operasyonun parçası. Meral Akşener, devletin İçişleri Bakanı iken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dinledi. Akşener'e sesleniyorum. Kim adına dinliyorsun? İstihbaratın başına FETÖ mensuplarını getiriyor. Meral Akşener'in de geçmişinde bu FETÖ bağlantısı var. Musavat Dervişoğlu'nun benimle alıp verdiği yok. Benim hayatım CIA'nın ve Mossad'ın işkenceleriyle geçti, onların hedefindeydim. Dervişoğlu'na da bir takım görevler verilir."