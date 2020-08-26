Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek hamle

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Fransa'dan bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de 4 ülkenin tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

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Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi, 26-28 Ağustos'ta ortak askeri tatbikat düzenliyor" açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya Türkiye'nin nasıl tepki vereceği merak edilirken, bölgede tansiyon zirveye ulaştı.

Çavuşoğlu dün resti çekmişti

Öte yandan dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a "Bu şımarıklıktan vazgeçin" çağrısında bulunmuştu. Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, tatbikat yapacağız diye açıklamalarda bulunursanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz bir şekilde yaparız. Oyuna gelmeyin." demişti.

Almanya diyalog çağrısında bulunurken tehlikeli adım

Bilindiği üzere dün Alman Bakan bölgedeki gerginliği azaltmak ve arabulucuk yapmak üzere Ankara'ya gelmiş ve bu gerginliğin diyalog ile çözülmesi çağrısında bulunmuştu. Almanya'nın arabulucuk çabaları devam ederken diğer taraftan gerginliği yükseltecek böyle bir hamlenin gelmesi kafaları karıştırdı.