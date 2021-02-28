Doğu Akdeniz’de Mısır’ın Türkiye dikkati

Mısır’ın Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları için ihaleye çıkardığı parsellerin bir bölümünü Türk kıta sahanlığı ve Türkiye – Libya deniz yetki alanları anlaşmasını dikkate alarak ihaleye çıkarması, Yunan tarafını öfkelendirdi.

Mısır; Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı çevresi ve Libya sınırında 24 parseli petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları için 18 Şubat’tan 1 Ağustos’a kadar ihaleye çıkardı.

Doğu Akdeniz’de ihaleye çıkarılan parsellerden 28.meridyenin doğusunda bulunanların Türk kıta sahanlığı dikkate alınarak çizilmesi, Yunanistan’ın tepkisini çekti.

Yunan medyası, Mısır’ın Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını dikkate alması nedeniyle Yunanistan’ın resmi olmayan yollardan Kahire’ye tepkisini bildirdiğini ifade ederken, yaşananları “Kahire’den Ankara’ya açık kapı” ve “Mısır, Türkiye’ye göz kırptı” olarak duyurdu.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın durumu yakından takip ettiği de verilen bilgiler arasında.

ParssPlus (Bedrettin Bölükbaşı)