Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden kurgulanan Orta Doğu ve Doğu Akdeniz denkleminde, Türkiye'nin yerini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceğini SABAH'a değerlendirdi. Çavuşoğlu, Libya politikasına karşı çıkanlar dahil olmak üzere tüm tarafların ülkedeki siyasi zeminin Türkiye sayesinde hazırlandığını kabul ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmede ilişkilerin normalleşmesi dahil olumlu mesajlar verildiğini aktaran Çavuşoğlu, Mısır ile hem istihbarat hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde koordineli bir temasın olduğunu ve ilişkilerin seyrine göre bir deniz yetki alanı müzakeresine başlanabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan bazı ülkelere, "Dengesiz ve hakkaniyeti gözetmeyen önerilerle Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katkı sağlanmasının mümkün olmayacağı artık anlaşılmalı" ifadeleriyle çağrıda bulundu.