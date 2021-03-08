Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor!

Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. ABD ve Fransa'nın Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı giriştiği gözdağında, Fransız filo komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Bir diğer Yunan savaş gemisi ise İsrail limanına yanaştı. Rum basınındaki bir başyazı ise, müttefikleri tarafından dışlanan Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile anlaşmak dışında bir seçeneği olmadığını belirtiyor.

Türkiye'nin yeni Doğu Akdeniz hamlesiyle etekleri tutuşan Yunanistan hem diplomasi hem de askeri alanda yanıt vermek için adım atıyor. Yunan savaş gemisi İsrail limanına yanaşırken, Fransız uçak gemisi komutanı Yunan fırkateynine çıktı. Aynı anda denizaltılar harekete geçti, savaş uçakları kalkış yaptı. Rum medyasındaki bir başyazı ise, Türkiye'nin kazandığını itiraf etti.

Türkiye'nin Mısır'la deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalayabileceğini açıklaması Doğu Akdeniz'deki fay hatlarını yerinden oynattı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hemen telefona sarılıp Mısır lideri Abdulfettah Sisi'yi aradı.

Atina yönetimi, bununla da kalmayıp Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı yarın Kahire'ye gönderiyor. Güney Kıbrıs'ı da ziyaret edecek Dendias, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ve Petrol Bakanı'yla görüşmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğalgazı Avrupa'ya taşımak için Türkiye'yi devre dışı bırakmayı hedefleyen ancak projesi büyük darbe alan Atina, Mısır'ın 18. sahadaki Türk hakimiyetini tanımasıyla yeniden oyun kurmaya çalışıyor.

İSRAİL BASININI KAYNAK GÖSTERDİLER

Atina'nın Ankara'dan son günlerde gelen açıklamaları analiz ettiğini belirten Kathimerini gazetesi, Arap medyasına yansıyan haberlere göre Mısır'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz davetine yönelik bir karşılık olmadığını ileri sürdü.

To Vima gazetesi ise Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'nün Arap Birliği zirvesinde sarfettiği Türkiye karşıtı sözleri sayfalarına taşıyıp, İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde çıkan bir analizi kaynak göstererek yakınlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

RUM BASINI İTİRAF ETTİ: DOĞALGAZ SATAMAYIZ!

Güney Kıbrıs medyasında çıkan bir başyazı ise, Rum yönetiminin korkunç hatalarına odaklandı. Cyprus Mail gazetesinin 'Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor' başlıklı başyazısında Güney Kıbrıs liderinin başından bu yana kurduğu ittifakların yanlış olduğu vurgulandı.

Başyazıda Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi 'dışlayarak' yaptığı planın geri teptiği dile getirildi, gelinen noktada Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Rum kesiminin dışlandığı belirtildi. Cyprus Mail'e göre, Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğalgaz satması mümkün değil.

FRANSIZ KOMUTAN YUNAN FIRKATEYNİNDE

Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve deniz filosu halihazırda Doğu Akdeniz'de.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Belçika'nın da yer aldığı Clemenceau 21 tatbikatına Atina'nın Kanaris fırkateyniyle dahil olduğunu duyurdu. Tatbikatla aynı anda Yunan denizaltıları hareket etti, savaş uçakları da havalandı.

Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.

New Post yayın organı ise, Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatıyla suların fokurdadığı Doğu Akdeniz'de bir başka tatbikatı sayfasına taşıdı. Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD savaş gemileriyle tatbikatlar yapan Yunan fırkateyni Hydra, şu an İsrail'de. Habere göre, Yunanistan 87 savaş gemisiyle icra edilen Mavi Vatan'ı çok yakından takip etti, iki hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Hydra'nın rotasını dönüş yolunda değiştirdi ve fırkateyni İsrail'in Hayfa limanına gönderdi.