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Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitim

MSB, ''Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabı üzerin şu açıklamada bulundu:

Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.

 

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