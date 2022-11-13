Doğtaş'tan hayvanseverlere yönelik örnek proje!
Doğtaş, "Misafir Pati" projesiyle başlattığı hayvan dostu yaklaşımına "Pati Sigortası" projesini hayata geçirerek devam ediyor.
Doğtaş, hayvanseverleri mutlu edecek bir projeyi hayata geçirdi.
Projede, Doğtaş'tan döşemeli ürün alan ve hayvan bakım evlerinden sahiplenme belgesi olanlar için, 1 yıl boyunca 1 kez geçerli olmak üzere ücretsiz olarak, patili dostun zarar verdiği koltukların yüzleri bedava değiştirilecek.
Proje ile hayvan bakım evlerindeki hayvanların sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
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