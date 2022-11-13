Doğtaş'tan hayvanseverlere yönelik örnek proje!

Doğtaş, hayvanseverleri mutlu edecek bir projeyi hayata geçirdi.

Projede, Doğtaş'tan döşemeli ürün alan ve hayvan bakım evlerinden sahiplenme belgesi olanlar için, 1 yıl boyunca 1 kez geçerli olmak üzere ücretsiz olarak, patili dostun zarar verdiği koltukların yüzleri bedava değiştirilecek.

Proje ile hayvan bakım evlerindeki hayvanların sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.