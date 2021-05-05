Dogecoin yüzde 30 bin yükseldi! Gözler Elon Musk'ın açıklamalarında

Dogecoin son 6 ayda yüzde 30 bin kazandırdı ve her geçen gün yükselişe devam ediyor. Sınırsız sayıda bulunan Dogecoin'e yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekiyor.

Son günlerde hareketli seyreden kripto para birimlerine ilgi devam ediyor. En dikkat çeken kripto paralar arasında Bitcoin başı çekerken Ethereum ve Dogecoin de küresel bazda hızlı hareket etmeye başladı.

Özellikle Dogecoin, milyarder iş adamı Elon Musk’ın attığı tweetlerle herhangi bir sebep olmadan yükseliş gerçekleştiriyor.

DOGECOIN’İN 8 YILLIK SERÜVENİ

Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde 0.023 dolara yükselen Dogecoin günümüzde 1 dolara yakın seviyeden işlem görmeye başladı.

Bugün (05/05/2021) saat 04:21’de Dogecoin 0.67 dolar seviyesini gördü. 1 Dogecoin’in fiyatı 5.56 lira seviyesine kadar yükseldi.

ELON MUSK DESTEKLİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk Dogecoin’e olan desteğini sürdürüyor. Elon Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkacağı Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasıyla yükseliş hız kazanıyor. Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atacağı beklentisi oluştu. Bir Twitter kullanıcısının Dogecoin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” cevabını da verdi. 8 Mayıs’ta Musk’ın katılacağı program TSİ 18:30’da NBC’den takip edilebilecek.

SINIRSIZ SAYIDA VAR VE YÜKSELİŞİN SEBEBİ SPEKÜLATİF

Dogecoin diğer güçlü kripto paralar gibi sınırlı sayıda bulunmuyor. Sınırsız sayıda Dogecoin piyasada işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk’ın açıklamaları öne çıkıyor. Bunun dışında sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan “1 doları aşacak” söylentileri de yükselişi tetikliyor. Dogecoin yatırımı yaparken dikkat etmek ve stop loss seviyesini mutlaka belirlemek gerekiyor.

6 AYDA YÜZDE 30 BİN KAZANDIRDI

Son 6 aylık grafiği incelediğimizde 6 liraya yaklaşan fiyatıyla Dogecoin 6 ayda yüzde 30 bin, 3 ayda yüzde 1718, 1 ayda yüzde 1176, 1 haftada yüzde 176, son 24 saatte ise yüzde 70 kazandırdı.

KRİPTO PARA PİYASASINA DİKKAT EDİN

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.