Doğanın tadını çıkarmak isteyenler buraya akın ediyor

Evlilik yıl dönümlerinde sakin bir ortamda zaman geçirmek için eşiyle birlikte arboretuma geldiklerini anlatan İrem Kodak, “Kasım bizim için çok güzel bir ay, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. O yüzden kasım, son bahar ayı bizim için çok değerli. Kasımda aşk başkadır derler ya doğayı çok seven bir çiftiz. Vakit buldukça da doğayla haşır neşir olmayı çok severiz. Özellikle şu anda sonbahar renklerinin bulunduğu bu atmosferde olmak bizim için çok güzel. Şimdi yürüyüşler yapacağız, bugünden keyif alacağız. Temiz hava ve oksijen hepimizin buna ihtiyacı var. Fırsat bulup kaçtık şu an her fırsatta doğayı öneriyoruz” dedi.