Doğanın tadını çıkarmak isteyenler buraya akın ediyor
Sonbaharın son günlerinde Atatürk Arboretumu'nda adeta renk cümbüşü oluştu. Sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan alan havadan görüntüleriyle de hayran bıraktı.
Sonbaharın son günlerinde Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu’nda renk cümbüşü yaşanıyor. "Canlı Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan arboretum, mevsimin etkisiyle oluşan sarı, kızıl yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırladı. Arboretuma gelen her yaştan vatandaş, yeşilin ve doğanın tadını çıkardı.
Kimi vatandaşlar kuş sesleri eşliğinde göletin kenarında fotoğraf çekti, kimileri ise sararmış yaprakların kapladığı yürüyüş parkurunda gezdi. Alana gelen vatandaşlar ve arboretumda oluşan renk cümbüşü ise havadan drone ile görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerle farklı türde çok sayıda ağaç türüne ev sahipliği yapan arboretumdaki hayran bırakan manzara gözler önüne serildi.
Evlilik yıl dönümlerinde sakin bir ortamda zaman geçirmek için eşiyle birlikte arboretuma geldiklerini anlatan İrem Kodak, “Kasım bizim için çok güzel bir ay, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. O yüzden kasım, son bahar ayı bizim için çok değerli. Kasımda aşk başkadır derler ya doğayı çok seven bir çiftiz. Vakit buldukça da doğayla haşır neşir olmayı çok severiz. Özellikle şu anda sonbahar renklerinin bulunduğu bu atmosferde olmak bizim için çok güzel. Şimdi yürüyüşler yapacağız, bugünden keyif alacağız. Temiz hava ve oksijen hepimizin buna ihtiyacı var. Fırsat bulup kaçtık şu an her fırsatta doğayı öneriyoruz” dedi.