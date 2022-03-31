Doğan Holding, Karel Elektronik'in yüzde 40 hissesini alacak

Öncü Girişim, işlem için 670 milyon TL’yi satıcı hissedara ödeyecek, 58,8 milyon TL ise yapılması planlanan sermaye artırım işleminde satıcı hissedarlar adına ödenecek.

Kapanış işlemleriyle birlikte Karel’in sermayesi yüzde 101,5 oranında ve bedelli artırılarak 402,9 milyon TL’ye çıkarılacak.

Açıklamada “202,9 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı.