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Doğan Holding, Karel Elektronik'in yüzde 40 hissesini alacak

Doğan Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada grubun girişim sermayesi şirketi Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Karel Elektronik’in yüzde 40’ını 728,8 milyon TL’ye satın almada anlaştığı bildirildi.

Öncü Girişim, işlem için 670 milyon TL’yi satıcı hissedara ödeyecek, 58,8 milyon TL ise yapılması planlanan sermaye artırım işleminde satıcı hissedarlar adına ödenecek.

Kapanış işlemleriyle birlikte Karel’in sermayesi yüzde 101,5 oranında ve bedelli artırılarak 402,9 milyon TL’ye çıkarılacak.

Açıklamada “202,9 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı.

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