Doğalgazda kasım tarifesi: Sanayi ve santrallerde arttı, konutta fiyat değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Ancak doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz yüzde 47 zamlandı. Sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına ise yüzde 48 zam yapıldı.