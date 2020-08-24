Doğalgaz faturalarına çifte indirim gelecek

Gazın 2023'te çıkarılmasıyla faturaların düşeceğini belirten uzmanlar, Türkiye'nin mevcut gaz sözleşmelerinde elinin güçlendiğini ve bir fiyat indiriminin olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirmesi büyük heyecana yol açarken 320 milyar metreküplük rezervin doğal gaz faturalarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma yaşanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz" diyerek indirim sinyali verdi. Bakan Dönmez keşif ile birlikte ithalatta ciddi bir azalma beklediklerinin altını çizerek, doğal gazı vatandaşların çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı da oluşturmuş olacaklarını dile getirdi.

Tarihi doğal gaz keşfinin vatandaşa yansımasına ilişkin konuşan uzmanlar ise bulunan doğal gazın faturalarda çifte indirimin önünü açtığını vurguluyor.

ÇIKARILAN GAZ İNDİRİM GETİRECEK

Arz talep dengesi üzerinden konuyu değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomileri Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, arz tarafı çoğaldıkça ister istemez fiyatların da ucuzlayacağının altını çizdi. Bu durumun gazın geldiği zaman yani 2023 yılı için geçerli olduğunu dile getiren Kumbaroğlu gaz gelmeden önce de ikinci bir indirime ilişkin dikkat çeken bir noktaya değindi.

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Türkiye'nin artık diğer gaz aldığı ülkelerle pazarlıklarında elinin çok güçlendiğini ve bunu Türkiye'ye gaz satan ülkelerin de özellikle Karadeniz'de bulunan gazla daha iyi anladığını ifade eden Kumbaroğlu, hali hazırda Türkiye'nin yapmış olduğu gaz alım sözleşmelerinin de yavaş yavaş sona erdiği bir döneme girildiğini o yüzden söz konusu sözleşmelerde yapılacak yapılandırmalarda ciddi indirimlerin kapısının da aralandığını kaydetti.

SÖZLEŞMELERDE FİYAT YAPILANDIRMASI OLACAK

Rusya'dan doğal gazı, petrol ve petrol türevlerine endeksli olmasından kaynaklı diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha pahalı aldığımızı da dile getiren Kumbaroğlu, dolayısıyla işin bu tarafında zaten mevcutta bir indirim beklentisi olduğunu söyledi. Kumbaroğlu, ''Son gelişmeyle birlikte Türkiye'nin eli daha da güçlendi. Buna göre fiyatlar aşağı yönlü güncellenecek. Zaten 2023'den sonra Rus gazına ihtiyacımız da kalmayabilir. Ama Rusların Türkiye'ye ihtiyaçları var. Çünkü Rus gazını Avrupa'ya satacaksa Türkiye üzerinden satmak zorunda." dedi.

BULGARİSTAN YÜZDE 40 İNDİRİM ALDI

Rusya'nın ithal ettiği doğal gazda en son ve en büyük indirimi Bulgaristan aldı. Geçtiğimiz mart ayında yapılan görüşmeler sonrasında doğal gaz gereksiniminin yüzde 80'inden fazlasını Rusya'dan karşılayan Bulgaristan, satın aldığı gazın fiyatı için oturduğu masadan yüzde 40 indirimle kalktı. Bulgaristan 2022 yılına kadar devam eden uzun vadeli ithalat anlaşması kapsamında Rusya'dan her yıl 2.9 milyar metkeküp doğal gaz ithal ediyor.