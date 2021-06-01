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Doğal gaza zam yapıldı

BOTAŞ, doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda uygulanacak fiyat tarifelerini yayınladı. Yeni ücretlendirmeler bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), haziran ayına ilişkin tarife tablosunu yayınlandı.

Yeni tarifeye göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

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