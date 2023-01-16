Dnipro'da can kaybı 35'e yükseldi

Ukrayna’nın Dnipro kentinde Rusya’nın düzenlediği saldırıda ağır hasar gören apartmanda arama kurtarma çalışmaları 40 saattir devam ediyor. Dnipro Bölge Valisi Reznichenko, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'nın füze saldırısı sonrası 35 kişinin hayatını kaybettiği aralarında 2 çocuk bulunuyor. Şuana kadar 35 kişinin kurtarıldı, 75 kişi ise yaralı. Binadaki diğer 35 kişinin ise durumunun henüz kesinleştirilemediği" açıklaması yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin Rus halkına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Her insan için mücadele ediyoruz. Kurtarma operasyonu, hayat kurtarmak için en ufak bir şans olduğu sürece devam edecektir. Rusya'da şu anda bile bu terörü kınayan birkaç söz bile söyleyemeyen herkese sesleniyorum. Her şeyi çok iyi görmelerine ve bilmelerine rağmen. Korkakça sessizliğiniz, olup biteni beklemeye çalışmanız, aynı teröristlerin bir gün peşinize düşmesiyle son bulacak. Kötülük, kendisinden korkanları veya onunla pazarlık etmeye çalışanları daima hatırlar. Bu kötülük sizin peşinize düştüğünde, sizi koruyacak kimse olmayacak.”