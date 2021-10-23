Dizi setinde kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, çekimleri Kocaeli'de yapılan dizi setinde, bir sahnenin provası esnasında fenalaşarak yere yığıldı. Set ekibi tarafından çağrılan 112 ekipleri ünlü oyuncuyu Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını belirtti. Ünlü oyuncunun prova esnasında yere yığıldığını gördüklerini söyleyen Güven, 112'ye haber verdiklerini belirterek "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık" dedi