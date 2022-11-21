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Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil'de tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada senet, dekont ve sözleşme evrakları ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı kaydedildi.

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