Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı

Diyarbakır'da sabah saat 5.10 sıralarında bombalı saldırı yaşandı.

İlk bilgilere göre merkezdeki Sur ilçesinde yer alan Mardin yolu üzerinde yol kenarında bir araç bırakıldı.

Bomba yüklü araç çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlatıldı.

Bombalı saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralandı.

Yaralı memurlar çevre hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu "Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su aracın bomba düzeneğinin kurulduğu otomobilin kiralık olduğunu söyledi. Otomobili kiralayan kişinin ve bombalı saldırı düzenlendikten sonra saldırganı bölgeden alan taksi sürücüsünün gözaltında alındığı bildirildi.

Vali Su, yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini söyledi.