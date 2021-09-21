Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda ilde yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Aşkın, 15 Eylül'de gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y'nin yakalandığını ifade ederek, "Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK terör örgütü mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ile silah ele geçirildi." dedi.

Vatandaşların ihbarlarının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Aşkın, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.