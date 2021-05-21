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Diyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsüyle ilgili 1 kişi gözaltında

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırı girişimi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece saatlerinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuştu.

Saldırı maketinin düşürüldüğü, üste herhangi bir zaiyatın olmadığı açıklanmıştı. 

Diyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsüDiyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsüGündem

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen F.K'yı adresinde gözaltına aldı.

F.K'nın saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığıyla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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